O advogado Eugênio Kruschewsky, de Salvador, entrou na mira da CPMI do INSS no Congresso Nacional, conforme a Coluna antecipou. Há requerimento de convocação feito pelo deputado Josenildo (PDT-AP) para se explicar na comissão que investiga a fraude no desconto dos aposentados. O requerimento também pede a quebra de seu sigilo e de seu escritório. Sua prima Luiá e seu primo e ex-sócio André também estão na lista para convocação à CPMI. Segundo o deputado, autor do requerimento, eles estariam na “gênese das fraudes” contra os aposentados. Procurado, Kruschewsky não retornou demanda da reportagem. Além de já responder a processos na OAB da Bahia (ou seja, é réu perante os próprios pares), Eugênio Kruschewsky e a advogada Ana Patrícia Dantas Leão foram denunciados com mais um processo na OAB, assinado pelo advogado ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Tema: fraude processual.