Veio aí o resultado da “química excelente” entre os presidentes Donald Trump e Lula da Silva. Após o alvoroço com a ligação entre ambos e o alerta de aliados do petista, que desconfiavam do interesse dos EUA em se beneficiar dos minerais do Brasil, o aviso se confirma. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (MME), revelou em uma reunião com o deputado Filipe Barros (PL-PR), que se reunirá com o Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, para discutir sobre minerais estratégicos. O encontro, que deve acontecer próximo ao G7 em janeiro, é o desdobramento do diálogo entre Lula e Trump. Além do país americano, a China também tem interesse nos minerais e terras raras no País. Hoje, Lula vai pela 1ª vez à sede do MME para a criação do Conselho Nacional de Política Mineral e formulação da Política Nacional Mineral do Brasil.