Pode ser apenas uma questão de soberania nacional – a geração de energia é assim tratada nas grandes potências – mas o D.O. abriu os olhos de gente em Brasília. O Decreto 12.852 do presidente Lula da Silva sobre o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, com participação de uns 10 ministros, deixou o protagonismo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. E o subcomitê comandado pelos altos oficiais da Marinha. Isso num momento em que a usina nuclear Angra III ainda não finalizou obras embora já tenha consumido mais de R$ 25 bilhões nos últimos 20 anos. Outra curiosidade é que a turma só se reunirá uma vez por ano para tratar do setor.\nO vice de Moro\nO Governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), incentiva a candidatura do senador Sérgio Moro (União) ao Governo pela Federação União/PP. Ele acertou com o PP a filiação de mega empresário para ser vice de Moro. Mas... como já publicamos, Moro tem resistência do diretório regional do Progressistas, com aval do chefão Ciro Nogueira, e não quer lhe dar a legenda para a disputa, mesmo disparado nas pesquisas.