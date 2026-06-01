O documento que o Governo dos Estados Unidos utilizou como base para reconhecer o Comando Vermelho como organização terrorista teve o delegado Felipe Curi, ex-secretário de segurança do Estado do Rio, como um dos principais autores. As informações foram compiladas pela Secretaria e entregues durante a visita do senador presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) ao presidente Donald Trump. O relatório foi produzido com informações coletadas pela inteligência da Polícia Civil durante a gestão de Curi. São informações consistentes revelando que a facção controla a maioria das 1.900 favelas no Rio – com fuzis de guerra, granadas, drones que jogam bombas. Com ataques a delegacias, hospitais, transportes públicos, policiais e contra os próprios moradores. O documento também mostra que o Comando Vermelho é o principal responsável por roubos de veículos, cargas e de pedestres no Rio.