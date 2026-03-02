Técnicos da CPI do Crime Organizado no Senado avisaram à cúpula da comissão de que os dados da quebra dos sigilos da empresa Maridt chegaram dos bancos requeridos antes da decisão monocrática de nulidade do ministro Gilmar Mendes. A Maridt é a empresa ligada ao controle do Resort Tayayá e na qual o ministro do STF Dias Toffoli figurou como sócio. A decisão do ministro Gilmar surgiria agora como uma blindagem para evitar o vazamento dos dados para congressistas. Os informes são dos irmãos, sócios do ministro, e de um assessor pessoal de Toffoli.\nCela & cena\nO ex-Ministro Anderson Torres está há mais de 100 dias na cadeia, sem chance de sair, recluso e com depressão, conforme relatos de amigos. Passa os dias sob efeitos de remédios. Já o advogado Eumar Novacki, ex-coronel da PM-MT, assistente da defesa de Torres, foi visto animadíssimo no espetáculo “Elvis Experience”, em Brasília. É o mesmo advogado que levou uma bronca de Alexandre de Moraes em plenário.