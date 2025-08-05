O clima estava bom numa reunião do conselho do Instituto Combustível Legal (ICL) há dias quando alguém chegou ateando fogo na gasolina. Diante de representantes das três maiores distribuidoras do Brasil, o consultor Mauri Viana revelou que, mesmo de férias, o diretor do ICL Carlos Faccio, figura central na entidade, teria recebido uma ligação de um integrante da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Do outro lado da linha, o servidor detalhou, passo a passo, medidas que o órgão adotaria contra um desafeto declarado do Instituto. Foi um silêncio constrangedor à mesa. Mas depois, entre portas, uma correria só. Ninguém ali queria ser testemunha de um eventual crime e todos começaram a consultar o compliance de suas empresas e seus advogados diante das revelações. Estaria vindo aí uma perseguição pessoal, de alguém usando a Fazenda do Estado paulista, a algum concorrente do Instituto Combustível Legal? A conferir.