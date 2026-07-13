Uma briga velada num dos mais poderosos ministérios da Esplanada tira o sono do PSD, que controla a pasta. O ministro André de Paula virou rainha da Inglaterra – tem a coroa mas não manda no Ministério da Agricultura. Para substituir o titular que deixou a pasta, Paula teve manter indicados do ex-ministro Carlos Fávaro em postos-chaves. É o caso do Subsecretário de Orçamento Fernando Soares. A cúpula do PSD já tentou trocá-lo por outro apadrinhado, mas a turma do agronegócio (em especial do Mato Grosso) que manda lá dentro o segura. Essa Subsecretaria controla os empenhos e pagamentos de tudo, inclusive emendas parlamantares. Mas que todos, de todos os lados ali, comecem a rezar. Como o controlador do PSD, Gilberto Kassab, será o vice de Ronaldo Caiado na disputa presidencial, pode ter fogo nessa lavoura – o Palácio do Planalto tem o isqueiro na mão.