Quem o conhece de perto e com ele convive há anos, crava que o senador Flávio Bolsonaro (PL) está seguro das pancadas que pode levar até outubro, e garante que nada vai tirá-lo da campanha a não ser um pedido do Capitão, em prisão domiciliar. Ocorre que as mesmas línguas do PL contam que, agora, a prerrogativa do nome da candidatura presidencial passou de Jair Bolsonaro para o cacique Valdemar da Costa Neto. Caso não apareça mais nenhuma surpresa contra o filho 01 – envolvendo em especial Daniel Vorcaro –, a despeito dos eventuais índices negativos, há chances de ele continuar no páreo contra o presidente Lula da Silva. Porém o plano B está traçado: entraria Michelle Bolsonaro (PL), com maior apelo popular do que Tereza Cristina (PP-MS), nome ventilado na sigla.\nSem abalos\nO governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera com folga as pesquisas de intenções de voto pela reeleição ao Palácio das Esmeraldas, segundo a Paraná Pesquisas, mesmo com a prisão da sua sogra pela Polícia Federal por esquema de envio de brasileiros via coiotes mexicanos aos EUA. Na estimulada, Vilela tem 41,2%, contra 23,3% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – e 13,2% x 4,4% na espontânea.