Amigos de Daniel Vorcaro, dono do finado Banco Master – os amigos de verdade – têm enviado mensagens discretíssimas ao “banqueiro” preso na sede da Polícia Federal, através de advogados. Não que queiram que ele mofe na cadeia com a já esperada condenação por seus crimes financeiros. É porque ele deu tombo milionário em muita gente poderosa, e quebrou outros tantos. A dica é ficar na cadeia, que, hoje, é mais segura que as ruas ou em casa. Aliás, nessa fila há um mafioso milanês que mora no Brasil, com quem ele desfez um negócio de terras de R$ 100 milhões.\nFui e voltei\nNa noite da véspera da prisão do ex-presidente do BRB Paulo Costa, o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) – seu ex-chefe imediato no banco – decolou em seu king air B-350 e vazou de Brasília. Coincidência? Seu advogado, Kakay, acha absurdo qualquer notícia de que tem medo. Ibaneis é advogado e agropecuarista com negócioas fora do DF. “Ele voltou a trabalhar”, diz Kakay: “Quem divulga agenda é autoridade”.