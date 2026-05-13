O mercado de energia está intrigado com a decisão Governo Federal de não incluir as concessões da Enel no Rio de Janeiro e no Ceará no pacote de renovações anunciados na semana passada. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) havia recomendado a renovação das concessões da distribuidora nestes dois Estados – embora a agência tenha renovado antecipadamente 14 concessões de distribuição. Rio e Ceará apresentam números melhores que boa parte das concessões renovadas, segundo analistas. Um exemplo é a Light, que distribui energia para 31 municípios do Rio de Janeiro, e está em recuperação judicial desde 2023. No Rio, o tempo médio de atendimento para religar a energia, no período de abril/25 a março/26, foi de 419 minutos da Enel e de 534 minutos da Light. A média nacional foi de 437 minutos. Da mesma forma, a Coelba, que atende regiões da Bahia, registrou 639 minutos em média para atendimento para religação de energia, a pior média nacional.