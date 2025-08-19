Que ninguém desdenhe do governador de Minas, Romeu Zema (NOVO-MG), que lançou sua candidatura a presidente da República a um ano do início da campanha eleitoral. O expoente do Partido Novo tem história para contar. Desacreditado em 2018, um outsider desconhecido superou todas as melhores expectativas e foi eleito governador, longe de marqueteiros e das dezenas ou centenas de milhões que pavimentaram candidaturas anteriores para o cargo no Brasil. Zema declarou ao TSE ter investido pouco mais de R$ 600 mil. É com essa lábia de mineiro que ele quer agora alavancar seu nome no Brasil e no mesmo modus operandi: austeridade e gestão. A conferir.\nTurno inédito\nAs eleições na Bolívia, ocorridas no último domingo (17/8), fizeram história na política boliviana. Após 20 anos no comando da esquerda, o país terá a disputa do 2º entre centro e direita. O senador Rodrigo Paz (PDC) ficou em 1º lugar com 32,2% dos votos, seguido pelo ex-presidente conservador Jorge “Tuto” Quiroga com 26,9%. O resultado levanta alerta para efeitos nas próximas eleições no Brasil.