A oposição não poderá investir na campanha eleitoral contra o filho Zero Um do presidente Lula da Silva. Pelo menos até agora. A Polícia Federal vasculhou, procurou, investigou a fundo e não achou nada que ligue o empresário Fábio Luís Lula ao escândalo do INSS. A despeito de um informante ter citado mesada de R$ 300 mil paga pelo “Careca do INSS”, sem provas. Contudo há situações bem estranhas para explicações, após o Palácio e a base agirem forte há meses para derrubar sua convocação à CPI do INSS: por que Lulinha viajou com Careca do INSS para a Europa, lado a lado; e que tipo de consultoria ele faz para explicar R$ 19 milhões em serviços variados, conforme valor noticiado na mídia.\nDo lado de lá\nOs congressistas se perguntam por onde anda Dilma Rousseff, a ex-presidente do Brasil presenteada pelo Governo Lula da Silva com o cargo de presidente do Banco dos BRICS. São R$ 300 mil de salário, carro executivo com motorista, uma penca de assessores e tradutores. E por que perguntam? O Banco dos BRICS financia projetos de mobilidade, também, que passam por Governos de Estados e federal.