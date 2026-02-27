Os palacianos deixaram a porradaria correr solta na CPMI do INSS no Congresso Nacional e não fizeram esforço para usar a base governista e barrar a quebra de sigilo bancário do empresário Fábio Luís – o Lulinha, filho 01 do presidente da República. Nos corredores do Planalto já se sabe que nada vão encontrar na conta dele. É simples. Não que seja inocente. Deve ser investigado, sim, após informações de mesada paga pelo Careca do INSS. Mas a oposição se esqueceu de que ele poderia usar “laranjas” para receber a suposta mesada de R$ 300 mil. E mais, quem deveria investigar para valer a proximidade de Lulinha com Careca é a Polícia Federal. Será que está apurando mesmo? A conferir.\nMaré braba\nNinguém percebeu no UFC Congresso ontem: O deputado Luís Lima (Novo-RJ), campeão de natação, o Rei do Mar no Rio, não conseguiu desviar de uma braçada na maré contra. Levou um soco no nariz no meio da confusão na CPMI do INSS. Partiu para revidar, mas encontrou uma ressaca de gente no caminho.