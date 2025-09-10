Um caso judicial na Bahia tem tudo para virar o script mais escandaloso do Brasil sobre divórcio e fraudes, já virou comentário em todas as bancas das capitais e tem ingredientes para parar no CNJ, se algum(a) juiz(a) levar isso a sério. É o caso do divórcio do empresário Lucas Abud na Bahia. Os advogados Eugenio Kruschewsky, Ana Patrícia Dantas Leão e Michelle Santos Allan passaram de defesa da ex-esposa a investigados pela OAB-BA por suspeita de fraudes no processo para prejudicar a litigância da separação. Cerca de R$160 milhões estão em disputa no caso. Em nota publicada nas redes, os advogados se pronunciaram e alegaram injustiça. Mas em nenhuma letra rebatem a acusação. Há evidências cabais de manipulação de “provas” atrás de honorários milionários. O caso foi noticiado na segunda-feira (8) pelo Metrópoles.