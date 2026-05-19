Embora tenha influência na comunicação do Governo, dona Janja da Silva está longe dos planos da campanha eleitoral para ajudar nos scripts dos vídeos caseiros e do cotidiano do presidente Lula da Silva. Um pedido cada vez maior dos aliados para engajamento do petista nas redes e com foco no voto jovem. Ocorre que o staff a considera um desastre quando assume o roteiro – vide o caso da carne de paca (animal proibido para abate e consumo) na Granja do Torto e, anos atrás, ao mostrar Lula de camisa social atrás do fogão num apartamento, mas o reflexo do vidro de um forno revelou que estava de cueca-calção. A turma das redes, que adora “cancelar”, não perdoaria esse amadorismo.\n7 x 0\nEnquanto se discute o fim da escala 6 x 1 na praça, o presidente Hugo Motta criou a escala 7 x 0 para seus pares. Mal a segunda-feira raiou e os deputados federais receberam alerta do sistema da Mesa Diretora da Câmara, de que todas as pautas da semana poderão ser votadas de forma remota e online. Conforme publicamos, o ano já acabou no Congresso Nacional. O reduto eleitoral é a prioridade para a turma do voto.