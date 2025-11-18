Com um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil, enquanto vê o carimbó do Pará dançando sobre bilhões de reais da COP30 e a vizinha Guiana prosperando em bilhões de dólares pela exploração do petróleo, o Governo do Amapá decidiu contribuir para a baixa estima da população que sofre sem emprego e renda. O Governo vai pagar R$ 10 milhões (isso mesmo) à agremiação Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, para ser o enredo como homenageada no Carnaval de 2026 na Marquês de Sapucaí – evento privado e controlado por liga de contraventores. A decisão foi do governador Clécio Luís (ex-PSOL e hoje no Solidariedade), apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), seu conterrâneo, conforme noticiado pelo portal Infomoney. Procurado por e-mail, o gabinete do governador não se posicionou. A Coluna perguntou se o Ministério Público estadual vai questionar o investimento, e o ritmo até este momento é de silêncio nessa arquibancada.