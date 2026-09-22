Nada menos que 2,4 milhões de empregadores, entre empresas, empregadores domésticos e rurais, deixaram de depositar o FGTS para mais de 50 milhões de trabalhadores nos últimos anos (levando-se em conta que alguns deles são reincidentes) – praticamente metade da população economicamente ativa. Atualmente, o Brasil tem 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada no mercado. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador lançou pesquisa para medir o conhecimento dos trabalhadores em relação a perdas. Detalhes no link fundodegarantia.org.br.\nBC e os Cripto\nA implementação do novo modelo de licenciamento para o mercado de criptoativos começa a avançar. A Onda Finance foi a 1ª empresa do setor identificada publicamente pelo Banco Central como instituição em processo de autorização para atuar como Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. A estruturação jurídica do processo teve participação do advogado Matheus Puppe, especialista em Direito Digital.