O susto com a Operação Carbono Oculto na última quinta-feira (28) na Av. Faria Lima foi tão grande que muitos ‘farialimers’ (apelido dos executivos da região) que não eram alvo sequer apareceram nos escritórios. Eles receberam relatos da presença de viaturas da PF, Gaeco do MP, PC e até do Batalhão de Choque na frente de vários edifícios e ficaram em casa. Os relatos correram de tal forma que agora as autoridades já sabem que o crime do colarinho branco desfila na famosa avenida. Se tem gente fugindo sem ser alvo, é porque deve – frase mais repetida entre policiais. A megaoperação reuniu 1,4 mil agentes, mas a presença do Choque causou estranhamento entre os agentes da PF. As operações contra fraudes no setor de combustíveis expuseram fintechs que lavavam dinheiro para o PCC no principal centro financeiro do País.