Na quinta-feira à tarde, a ministra do Meio Ambiente , Marina Silva (PT), teve uma conversa bem franca com o presidente Lula da Silva no Palácio. Nada sobre o imbróglio da licença ambiental para exploração de petróleo na Foz do rio Amazonas no Amapá. Ela quer aval dele para se candidatar ao senado por São Paulo. Mas só se lança se tiver seu apoio declarado. Lula, no melhor jeito de sempre, ficou de pensar. Expoente política do Acre, Marina perdeu o timing da articulação política na sua terra natal e quer migrar para novas paragens (e novos eleitores) não está sozinha na luta. A ministra Simone Tebet também pretende trocar o seu Mato Grosso do Sul por São Paulo, e sair a deputada ou senadora – mas também que seja numa chapa forte apoiada pelo Barba.\nSexta 13\nApós quase um mês “escondido”, após a polêmica revelada sobre sua viagem de jatinho com Dias Toffoli para Lima, o advogado Augusto Arruda Botelho foi visto no aeroporto de confins na sexta-feira (13) à tarde embarcando para São Paulo. BH é a terra natal de Daniel Vorcaro, dono do falido Master, que está em prisão domiciliar na capital paulista e é um dos seus principais clientes.