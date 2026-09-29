Com a proibição das .bet através da Medida Provisória assinada pelo presidente Lula da Silva na sexta-feira (25), as apostas esportivas online ficam proibidas em todo o território nacional com efeito extensivo para sites e plataformas de apostas concedidos por loterias estaduais e municipais. “Os Estados podem operar as mesmas modalidades que o Governo Federal opera. Havendo a proibição da modalidade lotérica de cota fixa (caso das .bet), automaticamente os Estados também ficam proibidos de explorar essa modalidade”, explica Magnho José, presidente do Instituto Jogo Legal, ressaltando que a MP tem força de lei a partir de assinada. No mercado, a medida é taxada de puramente eleitoral e o setor acredita que tanto Lula ou Flávio Bolsonaro autoriza o retorno das operações em janeiro, sob argumento de que haverá mais fiscalização e combate à ludopatia. São mais de R$ 20 bilhões no Caixa da União em jogo.