O neologismo é tão feio quanto a situação dos calhamaços e filas de processos nos fóruns e tribunais do Brasil. Mas é palavra pertinente e entrará nos dicionários. Diante desse cenário, ministros do STF, STJ e TST passaram a integrar de forma direta o debate sobre alternativas para reduzir a litigância no País. Gilmar Mendes, Kássio Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino, além de togados do STJ, participam da 1ª pós-graduação voltada exclusivamente à “desjudicialização, mediação e atuação extrajudicial”. O movimento ocorre em meio à pressão de 80 milhões de processos em tramitação no Brasil, conforme levantamento para a Coluna, e às discussões sobre filtros processuais e soluções extrajudiciais antes do ajuizamento de ações. Entre os especialistas do curso online da UNOESC está o advogado Diego Vasconcelos, ex-presidente da Comissão Especial de Desjudicialização do Conselho Federal da OAB.