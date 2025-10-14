O número de desaparecidos no Brasil chegou a marca de 55.451 no 1º semestre de 2025. A quantidade é 4,22% maior do que a registrada no mesmo período do ano anterior (53.204). A média é de 228 desaparecimentos por dia. Os dados foram levantados pela Coluna no Sinesp-VDE, painel estatístico do Ministério da Justiça. Entre as vítimas, 15.449 estão na faixa etária de zero a 17 anos, o que eleva o alerta sobre a segurança das crianças e adolescentes no País. Outra preocupação mostrada pelo painel é que a maioria destas vítimas são meninas. Embora nem todos os casos no geral estejam relacionados a algum crime, como dependência química, transtornos psiquiátricos e conflitos familiares, o número ainda assusta. Entre os Estados com mais registros estão: São Paulo (13.798), Minas Gerais (5.904) e Rio Grande do Sul (4.958). Os dados também indicam que 37.255 pessoas foram localizadas neste ano.