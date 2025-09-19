Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 3.140 crianças e adolescentes foram adotados em 2025. No entanto os números detalhados alertam para a discrepância entre as faixas etárias. Apenas seis adolescentes acima de 16 anos foram acolhidos este ano. Em comparação, a quantidade de crianças de até dois anos chegou a 1.401. Atualmente, o País possui 5.506 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, dos quais 1.839 têm mais de 14 anos. No ano de 2024, apenas 101 jovens nessa idade encontraram famílias. No sistema, 32.474 famílias são pretendentes ativas, mas entre elas, apenas 137 estão dispostas a aceitar jovens maiores de 14 anos. Para as crianças portadoras de deficiência física ou intelectual, o cenário se mostra ainda mais difícil. Poucos aceitam portadores de deficiência física (3,4%) e intelectual (1,4%).