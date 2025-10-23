Apesar dos esforços do Governo para estimular o acesso a crédito, muitos empresários ainda se retraem devido aos altos juros cobrados pelos bancos. Os altos índices de inadimplência fazem com que as instituições financeiras aumentem as taxas. O Governo até tenta fomentar a oferta de crédito, mas os bancos permanecem cautelosos. Com isso, o cenário de crédito emergencial passa a ser menos acessível para parte dos empresários. No Brasil, 95% dos empresários não buscaram ou desconhecem os pacotes emergenciais de crédito disponíveis no mercado, aponta uma pesquisa do Serasa Experian. Entre eles, 27% afirmam não conhecer o recurso, enquanto 68% nunca o solicitaram. Do total que já utilizou o crédito emergencial, 68% avaliaram a experiência como positiva, e 40% consideraram o processo de contratação fácil ou muito fácil.