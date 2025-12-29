Um famoso advogado recém-contratado para fazer a defesa de Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master, tem feito chegar aos meios políticos o recado de que seu cliente esperava mais “engajamento” da classe política na defesa do Banco – e do próprio banqueiro. Enquanto alguns interlocutores entendem como um pedido de ajuda, outros veem como uma ameaça velada: podem surgir novos “vazamentos seletivos” de contratos feitos pelo banco, envolvendo figuras proeminentes.\nQue inteligência...\nSilvinei Vasques, preso pela polícia paraguaia após romper tornozeleira e tentar fugir pelo país, virou piada no meio policial. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, na qual também comandou o serviço de inteligência, o que se diz na classe é que... lhe faltou competência para a estratégia de fuga. Os agentes paraguaios não perdoaram o passaporte falso: puseram-lhe um capuz, algemas e sacolejou num camburão.