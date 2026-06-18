O presidente brasileiro Lula da Silva (PT), que pediu para ir ao evento, foi ironizado e desdenhado pelos presidentes das potências reunidas no G7 na França. Realizado num resort à beira de um lago em Évian-les-Bains, o encontro serviu para mostrar a Lula e ao mundo que o Governo do petista força a barra para que ele seja reconhecido na turma, a despeito de a potência econômica do Brasil merecer destaque. Segundo relatos sigilosos de três servidores e diplomatas, o presidente do G7, o líder francês Emmanuel Macron, teve de se explicar aos ouvidos dos presidentes Donald Trump (EUA) e da Primeira-Ministra do Japão, Sanae Takaichi, o que Lula fazia ali. O brasileiro, que usa o evento como vitrine eleitoral, foi ignorado por Trump até em tentativa de aperto de mão na foto oficial, e encaminhado por um funcionário à outra ponta para o registro da imagem. O desdém e risos amarelos dos líderes foram o coroamento da vergonha alheia.