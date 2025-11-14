A oposição promete não arrefecer na pressão contra organizações criminosas transnacionais que operam na América Latina. A nomenclatura não valerá para CV e PCC, por exemplo, mas o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) protocolou PL que denomina organizações terroristas o Cartel de los Soles (México) e o Tren de Aragua (Venezuela) – que têm conexões com as duas facções no Brasil, segundo investigações federais. O PL não será apensado à proposta relatada pelo Secretário de Segurança de São Paulo, deputado Guilherme Derrite. De qualquer forma, é mais uma proposta que pressiona o Palácio do Planalto e coloca o presidente Lula da Silva numa calça-justa. A defesa de Lula sobre o regime de Nicolás Maduro, em Cúpula da CELAC, convocada às pressas, é outro elemento a ser devidamente explorado. O Cartel de los Soles tem trânsito livre na Venezuela e o Tren de Aragua, já atua nos EUA.