Ao ironizar ontem quase sorrindo que “o caso dele é de polícia”, referindo-se ao áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL) para o “banqueiro” Daniel Vorcaro, o presidente Lula da Silva (PT) se esquece que tem três problemas de polícia em casa para resolver: o irmão Frei Chico vice-presidente de entidade que tungou R$ 300 milhões dos aposentados, um filho “consultor” que movimentou quase R$ 20 milhões e suspeito de receber mesada do Careca do INSS, e outro filho na mira por suspeita de negociatas no Ministério da Educação. Curiosamente, nenhum desses casos andou na Polícia Federal, nem para busca e apreensão. Não há crime no áudio de Flávio Bolsonaro pedindo patrocínio para um filme a Vorcaro. Mas isso enrolou sua largada da pré-campanha totalmente porque ele agora terá de se explicar para os aliados e, principalmente, o eleitor, por que procurou o enrolado “banqueiro”. As próximas pesquisas mostrarão o quanto ele foi atingido.