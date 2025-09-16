A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro abriu portas para articulações dentro da direita. Ao assumir a liderança na luta pela anistia, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (REP-SP), desponta como protagonista na corrida para a Presidência em 2026. Ciente de que não conseguirá a anistia, a defesa do ex-presidente articula para conseguir uma prisão domiciliar por conta da sua saúde. A ida de Bolsonaro neste fim de semana a um hospital para um check up foi simbólica e já passa o recado. A fim de comover o judiciário e os eleitores, Bolsonaro postou há meses no Instagram uma foto chocante de seu intestino aberto numa de suas cirurgias, para lembrar a facada de 2018. Deputados oposicionistas acreditam também que o diálogo com a base Governista em torno de pautas específicas pode esfriar após a decisão judicial.