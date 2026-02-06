Conforme adiantado aqui, na nota “A conta chega”, entidades foram ao presidente da Câmara, Hugo Motta, na quarta-feira (4), apresentar números sobre a regulamentação do trabalho por plataformas digitais e por aplicativo. Divulgaram um manifesto em que defendem a construção de texto equilibrado, se posicionando com preocupação ao substitutivo do PLP 152/25. As entidades alertam que os impactos potenciais do substitutivo atingem uma escala inédita, cujos custos para os operadores acabarão sendo repassados aos consumidores. Os serviços intermediados por plataformas digitais, segundo o manifesto, podem impactar cerca de 125 milhões de usuários e 2,2 milhões de trabalhadores em todo o País. Nos setores de bares e restaurantes, estima-se que mais de meio milhão de estabelecimentos que utilizam as plataformas como canal de comercialização e logística também serão atingidos.