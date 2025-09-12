Dados levantados pela Coluna junto ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que 7.930 casos de câncer infantojuvenil sejam registrados no Brasil a cada ano do triênio de 2023 a 2025 – o órgão trabalha apenas com estimativas. A previsão é de 4.230 casos no sexo masculino e 3.700 no sexo feminino. A região Sul concentra o maior número de ocorrências entre meninos (153,29 por milhão) e meninas (151,19 por milhão). Os principais tipos de câncer que afetam esse público são leucemias, tumores do SNC e linfomas. Atualmente, 80% das crianças e dos adolescentes que são diagnosticados precocemente são curados da doença, informa o INCA. Estudos da Organização Mundial de Saúde apontam a doença como a principal causa de óbito entre crianças. No Brasil, foram registrados 2.289 mortes por causa do câncer infantojuvenil.