A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ganhou batalha contra os filhos do Capitão, sobre a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará (por ora, suspensa), mas ela está no fio da navalha também. O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) só aceita ser candidato ao Palácio do Planalto se não houver um Bolsonaro na chapa, contam os mais próximos. Ele crê que já personifica o bolsonarismo. Tarcísio sonha com o governador Romeu Zema (NOVO) como vice, reeditando a chapa café com leite SP-MG. Minas Gerais tem o 2º colégio eleitoral do Brasil, e sempre é fiel da balança na eleição.\nPlano B\nA surpreendente prisão do presidente da ALERJ, deputado Rodrigo Bacellar (União), por atrapalhar uma operação da PF, fez a família Bolsonaro repensar o palanque para 2026 no Estado. Bacellar era o nome do clã para o Governo. Cresce o plano B, de os bolsonaristas apoiarem o prefeito Eduardo Paes (PSD) ao Palácio, e este, de algum modo (até com não-agressão), apoiar a Flávio Bolsonaro e Claudio Castro ao Senado.