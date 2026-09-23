A 15 dias da eleição, os Correios sofrem para entregar materiais de campanha enviados por gráficas e agências de outros Estados dos comitês dos candidatos contratantes. As reclamações têm sido recorrentes há semanas – em especial por causa da greve dos carteiros. A estatal correu para elaborar um plano com força-tarefa que foca neste tipo de material: entrega de santinhos, folders etc. É o que a empresa responde a comitês desde sexta-feira.\nSafra e crédito\nNos meses de julho e agosto, os produtores rurais enquadrados no Programa de Apoio Produtor contrataram R$ 65,7 bilhões em crédito rural. As Cédulas de Produto Rural, títulos que permitem obtenção de recursos mediante o compromisso de entrega futura de produtos agropecuários, responderam por R$ 32,4 bilhões do total contratado no bimestre – ou 49,2% das operações. As informações são do Ministério da Agricultura.