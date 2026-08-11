Foi tensa, para não citar quase um UFC, há dias a reunião em que José Roberto Arruda (PSD) anunciou para o aliado Gim Argello que o filho do ex-senador, o jovem Jorge Argello (Avante), não seria mais o vice na chapa que disputará o Governo do DF. Socos na mesa, vozes alteradas e quase às vias de fato. Gim acreditava que o herdeiro teria sua estreia, mas Arruda optou pelo experiente Luiz Pitiman (PSD), ex-deputado e que já disputou o GDF em 2014. Pesou na decisão de chapa puro sangue o fato de os Gim – pai e filho – serem alvos da Lava Jato e indiciados pela Polícia Federal. Gim, então senador, foi acusado de pedir propinas a empreiteiras para barrar convocações na CPI da Petrobras, e o filho ficou no pacote. Agora, Gim promete desferir toda sua fúria contra Arruda – que foi preso em 2007 na Operação Caixa de Pandora quando governador, acusado de receber propinas de um operador de serviços de terceirizados.