Enquanto começa a despontar como favorito na disputa presidencial deste ano, o presidente Lula da Silva tem que ficar apagando incêndio em casa. Além da demissão (difícil) do senador Jaques Wagner como líder do Governo, agora joga água na fervura entre dois desafetos petistas: o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha – que ficou apático durante o discurso de Costa na entrega de equipamentos e Upas em Alagoinhas (BA) há dias. Padilha não aplaudiu o discurso de Costa, enquanto na fala de Wagner, no palanque, não faltou entusiasmo. Isso chamou a atenção do presidente, que comentou no voo com a comitiva presidencial. O que menos Lula quer agora é racha e fogo amigo na iminência da campanha eleitoral.\nApanhando nas redes\nA crise dentro do clã, que a afastou mais ainda dos enteados após seu vídeo-desabafo, é o de menos para Michelle Bolsonaro. No vídeo, sem respaldo do PL e sem um consultor de imagem ou marqueteiro, ela encheu mesa de coisas que agora são usadas por esquerdopatas para atacarem-na. Em posts nas redes, citam “caneta pra assinar pacto”, “mapa vermelho do Brasil”, e uma “mão” de símbolo com libras virou coisa do tinhoso.