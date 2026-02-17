Não foi por falta de alertas (todos eles tímidos) ao presidente Lula da Silva. Mas a\nesposa, classificada por muitos entre portas de “deslumbrada”, comprou a briga até o\ndesfile na Sapucaí, no Rio. Agora, a conta vai chegar e o Tribunal Superior Eleitoral\nterá o desafio de, diante de tantas provas televisionadas e documentadas, decidir se\nhouve abuso de poder econômico e propaganda eleitoral antecipada na homenagem da\nEscola de Niterói ao petista. As cenas de atores insinuando Jair Bolsonaro preso são de\nmenos. Lula pisou na pista para sambar e ser bajulado; a primeira-dama quase subiu\nnum carro alegórico; há milhões de reais de dinheiro federal investidos na agremiação e\num samba-enredo que é uma ode ao político em ano de campanha na qual tentará a\nreeleição. O potencial adversário direto Flávio Bolsonaro será o 1º a denunciar o caso