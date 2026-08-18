Com revelações diárias de falência, perda de emprego, famílias destruídas – em especial com divórcios – e até suicídios, o Governo acendeu o alerta para a alta ludopatia no avanço das .bets, que já movimentaram R$ 20 bilhões no 1º semestre, mas deixam um saldo negativo entre viciados e na saúde pública. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) da Fazenda informou à Coluna que mais de 1,1 milhão de apostadores pediram suas exclusões dos sites e aplicativos de apostas, através da Plataforma Centralizada de Autoexclusão. Diante dos altos números, o Ministério da Saúde reforçou a oferta de atendimento pelo SUS de ajuda a ludopatas, com tratamento psicológico, psiquiátrico e medicamentos. Abriu mais de 100 mil vagas também por teleatendimento. Segundo a SPA, 35% destes 1,1 milhão que solicitaram a autoexclusão apontaram a “perda de controle sobre o jogo”.