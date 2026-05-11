Enquanto os bancos privados anunciam o tradicional lucro líquido trimestral em bilhões de reais, e a cada ano maiores, o desempenho do Banco do Brasil que será divulgado nos próximos dias será “horrível” – assim cravam analistas de mercado que já tiveram acesso ao balanço da instituição de capital misto. O BB não alcançou os números dos anos anteriores para o período. E a direção procura uma resposta plausível para não citar incompetência. Porém não tem opção no vocabulário, só vai disfarçar.\nAcabouuuu\nO ano já acabou no Congresso Nacional. Boa parte dos deputados, em especial, e alguns senadores já ficam mais nos escritórios da base eleitoral. Muitos servidores pediram dispensa no Congresso para bater ponto nos redutos. Hugo Motta e Davi Alcolumbre estão combinados de dar celeridade (e enterrar) a PEC do fim da jornada 6 x 1. Depois é tchau, Brasília, até as urnas!