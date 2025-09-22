Um presidiário custa R$ 2.498,34 aos cofres públicos do Brasil, segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional levantados pela Coluna. O valor é quase mil reais a mais que o salário mínimo atual (R$ 1.518). No 1º semestre de 2025 foram gastos mais de R$ 10 bilhões com o sistema penitenciário no País. Entre as outras despesas, o montante maior é com alimentação, que registrou cerca de R$ 1 bilhão (39%). A população em cumprimento de pena foi de 909.594 no 2º semestre de 2024, dos quais 674.543 estavam em celas físicas e 235.051 em prisão domiciliar (com e sem monitoramento eletrônico). O Brasil é 3º no mundo com o maior número de pessoas encarceradas, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, respectivamente, aponta levantamento da plataforma Statista.\nLili cantou