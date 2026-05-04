Mais uma para o Balelômetro da Coluna – o espaço para divulgar tudo que é combinado e nada resolvido, a balela com viés eleitoreiro. Na esteira da campanha presidencial vindoura, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, convocou sessões deliberativas do Plenário para toda a semana, de hoje a sexta, num esforço concentrado para dar celeridade à PEC do fim da escala de trabalho 6 x 1. O objetivo é abrir espaço para as emendas ao texto na comissão especial. Fato é que Motta quer se livrar logo da pauta-bomba antes da campanha, diante de um projeto que só ajuda a demagogia eleitoral do presidente Lula da Silva. O que se sabe no Congresso é que a PEC não passa. A turma desta Legislatura é majoritariamente patronal e estudos sérios de associações variadas apontam para o atraso do País caso e PEC passe, como estagnação industrial, alto custo do produto final e maior desemprego.