A Câmara dos Deputados dispõe de 447 imóveis funcionais em Brasília, 379 estão em uso por deputados e 48 fechados para reforma. Outros 104 parlamentares recebem o auxílio-moradia, conforme levantado pela Coluna. Com o valor mensal do auxílio em R$ 4.253, a quantia total do mês chega a R$ 442,31 mil. O detalhe é que em casos em que o valor do aluguel seja superior a isso (fácil em Brasília), o deputado ainda pode utilizar a cota parlamentar para completar o pagamento (máximo R$ 4.148,80). Ou seja, a conta final pode sair ainda mais cara. Cinco ministros também vivem nos imóveis da Casa: Alexandre Padilha (Saúde), André Fufuca (Esporte), Celso Sabino (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). Davi Alcolumbre e outros nove senadores também ocupam 10 dessas propriedades.