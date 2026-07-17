A Operação Distrato, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo para combater esquema de sonegação de bilhões de reais em ICMS, já tem dois alvos principais, além dos sócios que representam a banca Nelson Willians. São as sócias advogadas Wilmara Lourenço Santos, que sofreu busca e apreensão em Campinas (SP), e Mayra Fahur de Paula, do escritório De Paula Advogados e Consultoria Jurídica, também alvo de buscas. Segundo informes da investigação, elas teriam procurações da NW para fechar contratos de consultoria tributária com os empresários sonegadores.\n.bet e ludopatas\nCariocas celebram o decreto que veta propaganda de .bet em locais públicos, mas projeto de lei para regular a publicidade de apostas online dorme nas gavetas da Assembleia do Rio de Janeiro. Apresentado em 2024 pela deputada Dani Balbi (PCdoB), o PL 4.127 quer proibir a divulgação de sites e apps no Estado e apoiar dependentes. “Quem lucra com o vício não pode ter propaganda livre”, diz Balbi.