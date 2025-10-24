O Sistema Único de Saúde realizou mais de 716 mil cirurgias plásticas reparadoras no Brasil nos últimos cinco anos, segundo levantamento realizado pela Coluna junto ao Ministério da Saúde. Até o momento de 2025, foram efetuados 108.280 procedimentos. Outro ano de destaque é 2024, com 174.757 operações. São Paulo (295.903), Rio de Janeiro (69.775), Minas Gerais (66.088), Bahia (48.458), Rio Grande do Sul (42.110) ocupam o topo da lista de Estados com os maiores números de cirurgias pela rede pública de saúde de 2020 a 2025. Entre os principais tipos de procedimentos estão as seguintes cirurgias: 358.629 cirurgias de cataratas, 307.345 reconstruções das mamas após retirada do câncer, 28.329 reconstituições de lábio leporino, 23.857 gigantomastia (redução das mamas), 19.172 otoplastias (correção do tamanho/formato das orelhas) e 925 abdominoplastias reparadora (remoção de excesso de pele pós bariátrica).