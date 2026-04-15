Em ano eleitoral, e em especial neste, quando nunca foi tão rejeitado sob risco de uma derrota nas urnas, o presidente Lula da Silva resolveu apostar tudo na demagogia contra pautas que os palacianos consiglieri apontam como negativas. Mirou agora as .bet, e disse que, por ele, fecharia os sites de apostas. Ocorre que Lula joga de barriga cheia. Só em 2025, Segundo dados oficiais do Ministério da Fazenda, as .bet renderam mais de R$ 5 bilhões em arrecadação à União. Eis uma amostra de como está o setor de apostas online, em dados oficiais do Governo com base em 2025: foram 25.245.319 de apostadores brasileiros (praticamente 1/4 da população), com 100.775.427 de contas ativas em .bet. O público apostador se divide em 31,7% (mulheres) e 68,3% (homens), na faixa etária dominante entre 18 e 40 anos. Ano passado, esse povo apostou R$ 36,9 bilhões. A fiscalização é forte, com ajuda de pelo menos sete órgãos de controle, entre eles Receita, Anatel, Conar e Febraban: Mais de 25 mil perfis bloqueados de outubro de 2024 a dezembro de 2025. Hoje, existem no Brasil 133.bet e 78 agentes operadores.