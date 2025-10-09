Nos bastidores da Câmara, comenta-se que a aproximação entre os presidentes Lula da Silva e Donald Trump deve isolar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) da Casa Branca. Dentro do PL, a avaliação é de que Eduardo se deixou levar pelos conselhos do economista Paulo Figueiredo – já estabelecido nos EUA há anos. O deputado arriscou não só o atual mandato, como também o futuro político. Ele pode perder o mandato se não retornar, mas teme ser preso no retorno. O líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, esteve nos EUA para vê-lo, mas voltou com a sensação de que Eduardo irá apagar fogo com gasolina. Com as negociações sobre o tarifaço entre Brasil e EUA acontecendo, Eduardo está escanteado e perderá a importância no cenário político. O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi informado a respeito, agora cabe a ele conter o filho.