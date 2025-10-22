O aval do Ibama para a Petrobras começar a pesquisar o potencial de petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá (a mais de 200 km da foz em Macapá, vale ressaltar) inicia um novo ciclo de enorme esperança econômica para um dos Estados mais pobres do Brasil, com vistas a receber bilhões de reais em royalties nas próximas décadas, mas traz também outro desafio. A rivalidade comercial e empresarial da “vizinha” Belém, no Pará. A despeito dos limites de divisas, praticamente apenas a Ilha de Marajó e 50 minutos de voo separam as duas capitais. Desde que começou o debate sobre a eventual exploração de petróleo na linha equatorial, há investidas dentro de gabinetes (políticos e empresariais) para que as sedes das futuras petroleiras fiquem em Belém, concentrando ali as operações, embora seja de direito de Macapá receber os royalties. É um jogo de contrapesos, na visão de expoentes do Pará. O risco é o movimento esvaziar ainda mais Macapá, que requer há décadas investimentos pesados em infraestrutura de modais, logística de transportes e setor hoteleiro.