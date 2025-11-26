O cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, de 27 anos de cadeia em regime fechado, iniciado ontem, tem menção a atendimento médico com plantão 24 horas. A conta vai sair cara para a Justiça Federal. Serão médicos e enfermeiros em três turnos. Bolsonaro segue em estado de saúde frágil, e passa por audiência de custódia hoje às 14h30. A esperança dos advogados é conseguirem sensibilizar o STF a garantir um regime domiciliar, e a família de Bolsonaro custeia a UTI e atendimento. Além de notificar o TSE para a inelegibilidade do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou ao Exército que retire a patente de Capitão de Bolsonaro. A decisão, porém, é do Superior Tribunal Militar, se for provocado pelo comando do Exército.\nEquação policial\nA Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar cada fundo de investimento que fez transação com o finado Banco Master. E não são poucos. Ou seja, um inquérito para cada = uma operação para cada, se a polícia achar encrenca numérica.