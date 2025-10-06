A polêmica envolvendo casos de bebidas adulteradas reacendeu o alerta sobre a falsificação no Brasil. Estudos da Associação Brasileira de Bebida Destilada afirmam que os destilados são a categoria mais atingida pelo mercado ilegal. O Brasil é um grande exportador de bebidas alcoólicas, e uma crise interna pode atingir este segmento do comércio exterior. O País exportou US$ 195,8 milhões em bebidas alcoólicas entre janeiro e agosto deste ano, segundo informações extraídas do ComexVis pela Coluna. Em 2024 o total exportado foi de US$ 281,9 milhões. Os principais parceiros nas exportações são Paraguai (47,3%), Bolívia (18%) e Cuba (8,5%). São Paulo ocupa o 1º lugar no ranking dos Estados que mais exportam o produto, com US$ 135,6 milhões – 69,2% da participação nacional.\nPL do lacre\nO caso das bebidas também alerta os parlamentares da Câmara dos Deputados. A Casa aprovou, na última semana, regime de urgência para o PL 2307/07, que torna crime hediondo a adulteração em bebidas e alimentos com ingredientes que possam causar risco à vida. O relator do projeto será o deputado federal Kiko Celeguim (PT-SP).