Ao contrário das especulações que rondam a Praça dos Três Poderes e a mídia, a Coluna teve informações de bastidores do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o ministro Luís Roberto Barroso não irá se aposentar neste ano ou no ano que vem. Os rumores são pura especulação daqueles que querem sua vaga, e não são poucos. A Coluna revelou em 2016 que o serviço de inteligência do STF descobriu em uma varredura um aparelho de escuta desligado na sala usada pelo ministro, que havia acabado de assumir o cargo. O gabinete pertencia ao seu antecessor, o ex-ministro Joaquim Barbosa – na época relator do Mensalão do PT. A desconfiança de todos é que a arapongagem teria sido feita para vigiar Barbosa. Barros à época comentou com a reportagem que não descobririam nada além de brincadeiras com a equipe do gabinete.