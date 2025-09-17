O Instituto Nacional do Câncer (INCA) previu 32.560 casos de câncer de pulmão para o ano de 2025. Dados do Radar do Câncer, do Oncoguia, apontam que a maior taxa de mortalidade acontece de maneira precoce, entre pacientes de 30 a 69 anos. A Lei nº 12.732/12 estipula que o 1º tratamento oncológico deve ser realizado no SUS em até 60 dias a partir do dia do diagnóstico, mas o levantamento mostra que mais de 99% dos casos descumpriram a lei este ano. Segundo o Radar, mais de 56% dos pacientes precisam se deslocar para realizar o tratamento, a maioria dentro do próprio Estado. O presidente Lula da Silva sancionou na última semana a Lei nº 15.207/2025, que oficializa a campanha Agosto Branco, destinada à conscientização da população sobre o câncer de pulmão. No Brasil, o tipo é o 4º com mais incidências.